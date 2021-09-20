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سفير ألمانيا لدي القاهرة: نقدر دور مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:15 م
سفير ألمانيا لدي القاهرة: نقدر دور مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط فرانك هارتمان سفير ألمانيا فى القاهرة
كتبت : هند المغربي

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أشاد السفير الألماني الجديد لدي القاهرة فرانك هارتمان بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم السلام في الشرق الأوسط، مشيراً في مؤتمر صحفي صباح اليوم إلى نجاح القاهرة في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال السفير خلال المؤتمر: نثمن بشدة دور مصر في إعادة البناء في قطاع غزة، وكذلك الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي رئيس الوزراء الإسرائيلي لاستئناف مفاوضات السلام وهي دعوة مهمه وشجاعة للمسار التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، لافتا إلى أن التوصل إلي حل سياسي في الشرق الأوسط لن يكون إلا من خلال التفاوض لافتا إلى أن المانيا تجري حوار بهذا الشأن مع مصر "

وأكد السفير الألماني على الدور المصري البناء في استقرار الوضع في غزة وكذلك الوساطة التي تحققت من خلالها فى الشأن الليبي ونأمل فى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها مؤكدا " مصر بذلت مجهودا حثيثيا لاستقرار الوضع في ليبيا "

 

 


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