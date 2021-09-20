رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمجلس الدراسات العليا والبحوث

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أننا ننفذ رؤية وسياسة واحدة بالتنسيق بين إدارة الجامعة والكليات لزيادة أعداد الطلاب المتقدمين للدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها.

جاء ذلك أثناء حضور رئيس الجامعة مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم (396) اليوم الاثنين بإشراف عام الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومشاركة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرى عموم القطاع.

وتابع زكى أن التسويق الجيد لبرامج الدراسات العليا يعتمد على التنسيق بين وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام فى إطار حلقة وصل دائمة بين الطرفين مع التركيز على زيادة الأعداد بالدبلومات والماجستير والدكتوراه الأكاديمية والمهنية فهى أهم مصادر زيادة الموارد المالية بالكليات والصورة الذهنية والسمعة الأكاديمية دائما ما تأتى من الدراسات العليا بالجامعة.

كما أشاد الدكتور أحمد زكى بالبرامج المهنية بالكليات، مؤكداً أن على كل كلية عمل تخطيط للأعداد المنتظر تقدمها بكل قسم، مشيراً إلى أن الأولوية دائما للأقسام ذات الأعداد الطلابية الكبيرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التسويق الإلكتروني يعد أهم آليات ووسائل التسويق للدراسات العليا بالجامعة موجها بضرورة تحديث مواقع الكليات أول بأول فذلك من ضمن آليات التسويق لبرامج الدراسات العليا فالهدف ليس استحداث لوائح بل تلبية احتياجات سوق العمل بما يتناسب مع الأعداد المطلوبة بكل تخصص.

وأنهى زكى توجيهاته بأن البحث العلمى لابد أن يكون مرتبط بمجالات تطبيق والأولوية لتلبية الاحتياجات المجتمعية.

ثم باشر المجلس أعماله بعرض الموضوعات المقدمة من وكلاء الكليات واستعدادا لعام دراسى جديد وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس على أنه لن يسمح بدخول أى طالب دراسات العليا بدون تلقى اللقاح وذلك حرصا على سلامتهم وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الجامعة.

وأشارت هجرس إلى ضرورة اختبار الباحثين لموضوعات مبتكرة ولها إضافة علمية فى مجال التخصص، موضحة أن مكتب التايكو يساعد الدارسين على ملء النماذج الأولية لبراءات الاختراع.

ونوهت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى مقترح إنشاء مكتب النزاهة الأكاديمية واللجنة العليا لرعاية واستخدام حيوانات التجارب فى البحث للعلمى.



























