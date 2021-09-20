اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئاسة مركز الخارجة: 56 مزرعة ضمن مبادرة النخيل على مساحة 12707 أفدنة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:46 م
رئاسة مركز الخارجة: 56 مزرعة ضمن مبادرة النخيل على مساحة 12707 أفدنة النخيل
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تخصيص مساحة 12707 أفدنة لزراعة أشجار النخيل في 8 مواقع بالمركز تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.
 
وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على التعاقد وبدء العمل في 56 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.
 
وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 8مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 1293 فدانا لـ 7 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و3031فدانًا لـ 17 مستثمرًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و 4533 فدانًا لـ 20 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و 1865 فدان لـ 4 مستثمرين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء و1200 فدان لـ 4 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و400 فدان بالوحدة المحلية لقرى "الشركة55 "، شمال مدينة الخارجة لمستثمر واحد.
 
وأشار الطماوي، إلى أن المركز خصص وسلم لمستثمر واحد مساحة 200 فدان بالحدود الإدارية بطريق أسيوط-سوهاج الغربي لتنفيذ مبادرة زراعة النخيل.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.
 

الوادى الجديد

مبادرة النخيل بالوادى الجديد

زراعه النخيل بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعتماد 93 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لمركز الخارجة بالوادى الجديد

السبت، 18 سبتمبر 2021 02:58 م

الانتهاء من مشروع معهد فني صحي في الوادي الجديد بـتكلفة 2.3 مليون جنيه

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:23 م

بلد الحرير.. الوادى الجديد تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح أول قسم تعليمى لإنتاج الحرير على مستوى الجمهورية.. لجنة وزارية تتفقد آخر التجهيزات بمدرسة بلاط الزراعية.. المحافظ: القسم يدعم تخريج متخصصين.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 07:00 ص

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمسئولى وحدات التدريب بمدارس الوادى الجديد

الأحد، 19 سبتمبر 2021 04:56 م

الكشف على 2374 حالة مرضية فى قوافل حياة كريمة الطبية بالوادى الجديد

الأحد، 19 سبتمبر 2021 03:59 م

إسكان الوادى الجديد: إنشاء 3 وحدات إطفاء وتطوير وحدة مرور بتكلفة 21 مليون جنيه

الأحد، 19 سبتمبر 2021 03:38 م

ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير فى الوادى الجديد بتكلفة 23 مليون جنيه

الأحد، 19 سبتمبر 2021 02:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة