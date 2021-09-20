رئاسة مركز الخارجة: 56 مزرعة ضمن مبادرة النخيل على مساحة 12707 أفدنة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تخصيص مساحة 12707 أفدنة لزراعة أشجار النخيل في 8 مواقع بالمركز تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على التعاقد وبدء العمل في 56 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.

وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 8مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 1293 فدانا لـ 7 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و3031فدانًا لـ 17 مستثمرًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و 4533 فدانًا لـ 20 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و 1865 فدان لـ 4 مستثمرين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء و1200 فدان لـ 4 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و400 فدان بالوحدة المحلية لقرى "الشركة55 "، شمال مدينة الخارجة لمستثمر واحد.

وأشار الطماوي، إلى أن المركز خصص وسلم لمستثمر واحد مساحة 200 فدان بالحدود الإدارية بطريق أسيوط-سوهاج الغربي لتنفيذ مبادرة زراعة النخيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.