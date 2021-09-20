اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تلقيح 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالمغرب

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:00 ص
تلقيح 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالمغرب لقاح كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لـ 16 ألفا و387 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى منه إلى 21 مليونا و6 آلاف و394 شخصا.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان أن 18 ألفا و854 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحاصلين على اللقاح بجرعتيه الأولى الثانية إلى 17 مليونا و429 ألفا و646 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.

 


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