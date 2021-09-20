تعرف على طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام.. فيديو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو يوضح طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام، وتضمن الفيديو دور العنصر النسائى المشارك ضمن القوات المصرية فى بعض الدول بالقارة الإفريقية ضمن منظومة عمل حفظ السلام فى العالم.
تعرف على طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام.. فيديوالإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:56 م
القوات المسلحة
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