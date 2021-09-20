اليوم السابع
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تعرف على طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام.. فيديو

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:56 م
تعرف على طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام.. فيديو القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو يوضح طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام، وتضمن الفيديو  دور العنصر النسائى المشارك ضمن القوات المصرية فى بعض الدول بالقارة الإفريقية ضمن منظومة عمل حفظ السلام فى العالم.
 

حفظ السلام

قوات حفظ السلام

القوات المصريه

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