تعرف على طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام.. فيديو

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو يوضح طبيعة المشاركات المصريات فى عمليات حفظ السلام، وتضمن الفيديو دور العنصر النسائى المشارك ضمن القوات المصرية فى بعض الدول بالقارة الإفريقية ضمن منظومة عمل حفظ السلام فى العالم.