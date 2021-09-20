اليوم السابع
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تطوير محطة معالجة أشمون وسبك الأحد ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:27 م
تطوير محطة معالجة أشمون وسبك الأحد ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية تطوير محطة معالجة أشمون
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس أحمد الباجوري رئيس فرع أشمون، أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بأشمون والتي تعمل بطاقة فعلية 20 ألف م3/يوم، وتخدم مدينة أشمون والقري المجاورة.

وأضاف، أنه جاري زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 30 ألف م3/ يوم لاستيعاب القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وذكر أن الأعمال الجاري تنفيذها ستشهد إنشاء محطة كاملة من مدخل ومصافي ميكانيكية وفصل للرمال والزيوت وأحواض الأكسدة وأحواض ترسيب ومعالجة بالكلور وكذلك معالجة للحمأة المنتجة وتجفيفها.

كما تفقد محطة معالجة سبك الأحد والتي تعمل بطاقة فعلية 10 آلاف م3/يوم وتخدم القري المحيطة بها .

وبعد التوسعات ستصل طاقة المحطة إلي 20 ألف م3/يوم مكعب ، لإضافة القري المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.

تطوير محطة معالجة أشمون (1)
 
تطوير محطة معالجة أشمون (2)
 
تطوير محطة معالجة أشمون (3)
 
تطوير محطة معالجة أشمون (4)
 

حياه كريمة

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