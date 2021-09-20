تحقيقات النيابة تكشف 9 اتهامات وجهت لطبيب واقعة "اسجد للكلب".. والمتهم ينكر

كتب علاء رضوان – محمد أبو عوض

مفاجأت مثيرة من العيار الثقيل تضمنتها ملف أوراق القضية التي تداولت إعلاميًا باسم "السجود للكلب"، والتي يحاكم على إثرها كل من الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وطبيب آخر ومساعد لهما، على خلفية اتهامهم بالتنمر ضد عادل سالم، الممرض، والإشارة إليه والتعدي عليه بالضرب وإجباره على السجود لكلب، والتشهير به على شبكة الإنترنت، والصادر بشأنها قرار من المحكمة الاقتصادية بالتأجيل لجلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.

ذكرت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، أن الطبيب المتهم عمرو خيرى، 60 سنة، أنه تنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن استغل سلطته عليه كونه مساعد له بالقسم الطبى محل عمله بأن وجهوا له عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه موضع السخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال، وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجنى عليه عادل سالم، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادى ومعنوى به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته، وكذا احتجاز المجنى عليه عادل سالم، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح والاحتجاز.

وبحسب التحقيقات: وكذا وجهوا إليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، وكذا الاعتداء على المبادئ الأسرية فى المجتمع المصرى فى المجتمع وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر المقطع التصويرى الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليه عادل سالم، وكذا إنشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة، وكذا القيام بعمل كان من شأنه إحداث التمييز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم لعام، وكذا حيازة سلاح أبيض – عصا خشبية – فى أماكن التجمعات، إلا أنه أنكر جميع الاتهامات المنسوية إليه.

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية، قررت اليوم السبت تأجيل محاكمة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب فى إحدى العيادات بمستشفى خاص بالقاهرة، لجلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.