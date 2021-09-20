"بيطرى الشرقية" يُحصن 4117 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور اللجان الطبية البيطرية الوقائية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتكليف القومى للتسجيل والترقيم لعام 2021 والتى بدأت أعمالها أمس قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 4117 رأس أغنام وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة.

أشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم تكثيف النشاط الإرشادى من خلال السيارات الإرشادية التى جابت القرى للإذاعة والإعلان عن الحملة و عقد الندوات واللقاءات الإرشادية المباشرة مع مربى الأغنام للإعلان عن الحملة والتعريف بخطورة المرض و أهمية التحصين ضده.

وتيسيراً على المواطنين والمربين أضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها فى مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ).

وكانت مديرية الطب البيطرى قد أنهت إستعدادات الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات و الكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.



تحصين خروف