"بوسى" أشهر حدادة بالدقهلية: سعادتى لا توصف بعد تحقيق الرئيس لحلمى بالشقة

الدقهلية - مرام محمد

سلم اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيدة بوسي سعد، أشهر حدادة بالدقهلية، شقة سكنية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ديوان عام محافظة الدقهلية، بعد توقيع السيدة على عقد ملكية الشقة.





وأكدت المحافظة، أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لحصول السيدة بوسي سعد على شقتها الجديدة، والمكونة من غرفتين وصالة بمساحة 40 مترا بمساكن الأسر الأولى بالرعاية بمدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية.





وعبرت بوسي سعد، عن سعادتها البالغة باستلام عقد شقتها الجديدة، مشيرة إلى أنه كان حلم طال انتظاره بعد سنوات طويلة من التعب والشقى.





وقالت، إنها من المقرر أن تستلم مفتاح الشقة غدا وتقوم بزيارتها لتبدأ فيها حياتها الجديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد استجاب لمطالب بوسي سعد، بتوفير وحدة سكنية وورشة حدادة ومعاش يكفل لها حياة كريمة بعد عناء دام لأكثر من 24 عاما.





