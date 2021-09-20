بطلة "النمر الأسود": مصر تخطو نحو الازدهار.. "واللى ممثلش مع أحمد زكي يبقى ممثلش".. صور

الدقهلية - مرام محمد

عبرت الفنانة القديرة وفاء سالم، عن سعادتها لمشاركتها في مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب بجامعة المنصورة، مشيرة إلى أن فكرة المهرجان نالت إعجابها خاصة أنه يهتم بالتحول الرقمي في كافة مناحي الحياة.

وقالت وفاء سالم لـ"اليوم السابع" على هامش ختام مهرجان المنصورة الرقمي، إن مصر استطاعت أن تلحق في فترة وجيزة بالتطور الرقمي الذي شهده العالم، والذي سهل بدوره المعاملات المالية لكافة المصريين، مضيفة بأنها تعتبره تطورا رقميا وليس تحولا.

وأضافت أن التطور الرقمي كان حلما طال انتظاره، وكان من الضروري تحقيقه لمواكبة دول العالم الحديث.

"فخورة وفرحانة بيهم جدا".. هكذا عبرت الفنانة وفاء سالم عن الطلاب المشاركين في المهرجان، حيث أشادت بهم وبإبداعاتهم وثقلهم لمواهبهم في مختلف المجالات.

وقالت، إنه من الضروري على كل طالب يمتلك موهبة، أن يحافظ عليها ويطور منها باستمرار ليحقق التفوق والنجاح ويصل بها لأعلى المستويات.

وأضافت أنها شعرت بالسعادة عندما وجدت الطلاب يهتمون بمواهبهم في ظل ظروف جائحة كورونا التي يعاني منها العالم اليوم، مشيرة إلى أنهم استطاعوا أن يتحدوا جميع العقبات ويثبتوا تفوقهم وإبداعهم مواكبين التطور الرقمي.

وعن الفنان الراحل أحمد زكي، قالت الفنانة وفاء سالم، "اللي ممثلش مع الفنان أحمد زكي، يبقى ممثلش".. مضيفة أنها تسعد لكونها شاركته يوما التمثيل، حيث تعلمت منه الكثير خاصة تلقائية أدائه وتقمصه الفطري للشخصية دون تكلف، فكان يتميز بقدرته على التنقل من مشهد لآخر بسلاسة شديدة.

وعن مدينة المنصورة قالت وفاء سالم، إنها تعشق المدينة وطبيعتها الساحرة وشعبها الراقي، مضيفة أنها عندما زارتها اليوم وجدت فارقا كبيرا عما كانت عليه المنصورة من زيارتها الأخيرة لها من 10 سنوات، مشيرة إلى أنها وجدت تطور كيفي ونوعي لم تشهده من قبل.

وقالت إن الشعب المصري يتميز بخفة ظله وكرمه، وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة وتخطي أي صعاب بصبر وتحمل ورضا.

وأشارت الفنانة وفاء سالم، إلى إن مصر تخطو خطى ثابتة نحو التقدم والازدهار برؤية مستقبلية واضحة وحكيمة، واستطاعت أن تهزم كافة التحديات الداخلية والخارجية وتبني مستقبل واعد لأبنائها.



الفنانة القديرة وفاء سالم (1)



الفنانة القديرة وفاء سالم (2)



الفنانة القديرة وفاء سالم (3)