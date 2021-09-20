اليوم السابع
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انطلاق اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا فى ألسن عين شمس

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:38 م
انطلاق اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا فى ألسن عين شمس جانب من اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا
كتب: محمود راغب

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أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا في مراحل الدراسات العليا المختلفة، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه تقدم للالتحاق بالدبلوم والدكتوراة في أقسام الكلية 280 طالبا، بالإضافة إلى 22 طالبا تقدموا للالتحاق ببرنامج تكنولوجيا الترجمة، وهو البرنامج الذي تم تدشينه هذا العام بقسم اللغة الإنجليزية، والذي يهدف إلى ترسيخ الدراسات البينية في مجال اللغات والترجمة وعلم الحاسوب وإعداد كوادر تجمع بين المعارف اللغوية والتكنولوجية ومهارات الترجمة.

وأجرى الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية للجان للتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، حيث تم توزيع الطلاب على عدد من القاعات بعدد 15-20 طالبا في كل قاعة وتعقيم كافة الطرقات والقاعات التي تجري بها الاختبارات.

واشار إلى أنه تجري اختبارات القبول التحريرية على مدار 3 ايام من 19 الى  21 سبتمبر يليها اختبارات شفوية يوم 26 سبتمبر وبعد ذلك يتم قيد الطلاب الناجحين في الاختبارين التحريري والشفوي.


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