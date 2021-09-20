القوى العاملة: صرف 3.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط تعيين 671 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل " ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2703 شباب، فضلا عن إصدار 1110 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بمبلغ 3 ملايين و658 ألفاً و704 جنيهات، لـ 3750 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 42 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية على 190 منشأة، ما أسفر عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1457 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 53 شكوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.