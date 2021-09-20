السفارة الأمريكية لدى طرابلس: ليبيا جاهزة للانتخابات من الناحية الفنية

كتب أحمد جمعة

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى طرابلس أن ليبيا والليبيون جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية، وهنأت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع "تويتر" المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استمرارها في وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر المقبل، معتبرة هذا تأكيد إضافي على أن ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية.

كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس قد أعلنت في بيان لها انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري، بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس توقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.

كانت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال قد أكدت، اليوم الاثنين، دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية الليبية والاستمرار في تقديم الدعم الفني واللوجستي بما يضمن استعادة ليبيا لمكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقائها وزير التخطيط الليبي فاخر بوفرنه؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التنمية وتحقيق الاستقرار، وصولا إلى إجراء الانتخابات الليبية القادمة.

وأشاد وزير التخطيط الليبي وفقا لوكالة الأنباء الليبية، بدور المملكة المتحدة في دعم المؤسسات الليبية وتطلعها لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

كان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح قد استقبل بمقر إقامته في القبة، أمس الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي العام في ليبيا، وقال المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبدالله بليحق.

وأشار "بليحق" في بيان له أن لقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر المقبل ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.