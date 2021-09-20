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الرئيس السيسي: مصر صممت سياساتها التنموية واضعة مصلحة المواطن في القلب

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:53 م
الرئيس السيسي: مصر صممت سياساتها التنموية واضعة مصلحة المواطن في القلب الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اقتناعا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني وحرصا منها على تبادل الخبرات والتجارب.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر أدركت منذ البداية ان هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن.، مشددا على أن مصر صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصري في القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.


السيسي

مصر

المواطن

التنمية المستدامة

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