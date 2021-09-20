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الرئيس السيسى يؤكد على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 07:10 م
الرئيس السيسى يؤكد على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.
 
 
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.
 
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السيسي

المناخ

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