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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع أثاث بالغردقة.. فيديو

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:18 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع أثاث بالغردقة.. فيديو
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نجحت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر فى السيطرة على حريق اندلع فى مصنع للأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية فى غرب مدينة الغردقة، وذلك بعد مشاركة عدد سيارات الإطفاء لمكان المصنع لإخماد الحريق الذى استمر نحو ساعتين دون وجود إصابات. 
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق  فى مصنع لتصنيع الأثاث الخشبي فى مدينة الغردقة، ولم تحدد الأسباب بعد، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه. 
 
وانتقل لمكان الحريق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر لمكان الحريق، لمتابعة الموقف، فيما قامت قوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء بالسيطرة علي الحريق، وتقدر الخسائر الأوليةنحو 5 ملايين جنيه.
 
 

 


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