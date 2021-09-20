اليوم السابع
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الجامعة العربية تبدأ فعاليات وضع تصور حول إنشاء مجلس وزراء للمعنيين بشؤون التعليم

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 05:03 م
الجامعة العربية تبدأ فعاليات وضع تصور حول إنشاء مجلس وزراء للمعنيين بشؤون التعليم أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة الأمين، بأن القطاع (إدارة التربية والتعليم مجلس والبحث العلمي) نظمت اليوم الاثنين فعاليات الاجتماع المعني بوضع تصور حول انشاء" مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم" وذلك بمقر الأمانة العامة.

وذكرت أن هذا الاجتماع الهام جاء تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2316 الصادر عن الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة في أوائل هذا الشهر والذي رحب بمقترح بانشاء "مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم".

وأشادت أبو غزالة بالمبادرة الأردنية وأهدافها، وخاصة أن المبادرة تخرج للنور في أصعب الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، حيث تواجه العديد من الدول العربية أخطار النزاعات المسلحة التي تؤثر علي عملية التعليم إجمالا، بالإضافة الي جائحة كوفيد 19 التي عطلت العملية التعليمية في اغلب الدول العربية، وهي الأمور التي تؤكد علي أهمية مقترح الأردن بأنشاء مجلس وزاري مختص بشؤون التعليم، يسعي لوضع السياسات العربية ومتابعة تنفيذها لضمان استمرارية العملية التعليمية بالشكل والمحتوي والجودة المطلوبين، وخاصة وان الظروف الحالية تستوجب تحرك أسرع واشمل وأعمق عن السابق، وبالاستفادة من قدرات وامكانيات منظومة جامعة الدول العربية، وما لديها من تعاون إقليمي ودولي يسهم بشكل فاعل بالنهوض بالعملية التعليمية.

في ختام تصريحاتها قالت أبو غزالة:" تأخرنا كتيراً في اتخاذ تلك الخطوة الهامة والتي أري انها ستسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال العربية بما يكفل لهم البنية التعليمية الخصبة، انطلاقاً من أن التعليم حق الجميع تماشياً مع مبدأ خطة 2030، بأن لا يتخلف عن ركب التنمية أحد".

 

 

 

 

 


الجامعة العربية

وزراء التعليم

الأمين العام لجامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

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