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"التعليم" تعلن إطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.. فيديو

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 08:06 م
"التعليم" تعلن إطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.. فيديو جانب من اللقاء
كتب محمود طه حسين

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شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال اللحام، ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية، ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2021/2022

 

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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هذه القطاعات والمجالات المختلفة والتي تطبق لأول مره بمصر بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وآخرهم قطاع وسائل النقل المطبق بمدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، لها أهمية قصوى ودور هام لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها مصر.

 

وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية نحو التوسع بالعديد من القطاعات والمجالات المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الوزارة تعقد العديد من الإتفاقيات مع مختلف الوزارات وكبرى الشركات والمؤسسات الصناعية المحلية والدولية؛ لتخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة التغيرات والتطور الذي يحدث بالدولة المصرية.

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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن  مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية هي ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم إنشاؤها بمحافظة الشرقية، وسيتم تطبيق نظام الجدارات بالمناهج الدراسية المطبقة بالمدرسة كنظائرها من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيتم العمل على الموازنة بين تطبيق الجانبين النظري والعملي بالعملية الدراسية؛ لضمان اكتساب الطالب كافة المهارات اللازمة والتي تؤهله بشكل كلي لسوق العمل.

 

وقال الدكتورعمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه في خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة وأصبحت المدارس محط اهتمام العديد من الطلاب، وقد تقدم لها في هذا العام الدراسي ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية، ولذلك كان لابد من افتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها، وأكمل بصيلة مؤكدًا أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغتنم كل الفرص الممكنة وتسخر مواردها البشرية والمادية لتوفير أفضل نظام تعليمي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.


التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر

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