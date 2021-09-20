"التضامن الاجتماعى": توفير 10 ملايين جنيه لتدريب 3000 شاب على الحرف المهنية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توفير 10 ملايين جنيه مصري لتدريب 3 آلاف شاب على الحرف المهنية واليدوية، كما ستمنح الوزارة كل شاب 5 آلاف جنيه لشراء المعدات، حتى يتمكن الشاب من العمل فور الانتهاء من التدريب والبدء في مشروعه الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية في محافظة الإسكندرية، اليوم ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وأوضحت "القباج" إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في الريف المصري على رأس اهتمامات الدولة، إذ تعتبرهم سفراء لها في هذه المجتمعات، موضحة أن التنمية في المحافظات الطاردة لأبناءها من شأنها الحد من ظاهرة غير الشرعية.

وشددت "القباج" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الشباب أهمية خاصة، وهذا ظهر من خلال منتديات الشباب ومشاركتهم في العمل السياسي والقطاع الإداري بالدولة، وفتح آفاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح فرص عمل أكبر للشباب وفرصة للمشاركة المجتمعية وأن يكون لهم دور فعال في التنمية التي تشهدها البلاد.

وقالت "القباج" أننا "نفخر بأنه منذ عام 2016 أعلنت مصر أنه لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية"، ويرجع ذلك لجهود متكاملة ومتعددة الجوانب سواء كانت قانونية أو أمنية أو إعلامية أو إنسانية.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع برتوكول تعاون بين الإتحاد العام للجمعيات الأهلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.