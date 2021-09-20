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الأرصاد تكشف حالة الطقس ونسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:16 م
الأرصاد تكشف حالة الطقس ونسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 83 - 86%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 85 - 90%

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 25 - 30%

الصغرى نهارا 10 - 15%

 


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