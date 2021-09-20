افتتاح برنامج حفل وزارة الثقافة بالمراشدة في قنا ضمن مبادرة حياة كريمة

قنا صابر سعيد





شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل افتتاح برنامج وزارة الثقافة المشارك، ضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية بمركز شباب قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

وأوضح الداودي، أن هذه الاحتفالية تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في كل محافظات مصر، و تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، حيث تشمل هذه الفعاليات العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التي تهدف إلى توعية أبناء المحافظة بكافة المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع بالمراكز الخمسة المستهدفة بالمحافظة لتنمية جميع القطاعات الخدمية في قرى الريف المصري.

و أضاف محافظ قنا، أن العروض الفنية والمسرحية تسهم فى مواجهة العادات والأفكار الخاطئة، مؤكدًا أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، معربًا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا.





وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، على أهمية دور الثقافة والأنشطة الفنية في مبادرة "حياة كريمة " من خلال عودة مسرح القرية في نشر الوعي الثقافي عند أبناء المحافظة و الاهتمام بالاجيال القادمة حتي يكونوا قادرين على استكمال بناء الوطن، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية على مستوى الجمهورية.