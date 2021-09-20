اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 12:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح برنامج حفل وزارة الثقافة بالمراشدة في قنا ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:11 م
افتتاح برنامج حفل وزارة الثقافة بالمراشدة في قنا ضمن مبادرة حياة كريمة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل افتتاح برنامج وزارة الثقافة المشارك، ضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية بمركز شباب قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

242365849_4740107809356881_7617505644241044248_n
 
 
وأوضح الداودي، أن هذه الاحتفالية تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة  "حياة كريمة" التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في كل محافظات مصر، و تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، حيث تشمل هذه الفعاليات العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التي تهدف إلى توعية أبناء المحافظة بكافة المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع بالمراكز الخمسة المستهدفة بالمحافظة لتنمية جميع القطاعات الخدمية في قرى الريف المصري.
 
242484035_4740108346023494_5180149043275340638_n
 
و أضاف محافظ قنا، أن العروض الفنية والمسرحية تسهم فى مواجهة العادات والأفكار الخاطئة، مؤكدًا أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، معربًا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا.
 
 
وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، على أهمية دور الثقافة والأنشطة الفنية في مبادرة "حياة كريمة " من خلال عودة مسرح القرية في نشر الوعي الثقافي عند أبناء المحافظة و الاهتمام بالاجيال القادمة حتي يكونوا قادرين على استكمال بناء الوطن، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية على مستوى الجمهورية.

242409430_4740105949357067_7814005808909132151_n
 
حضر الحفل الدكتورة حنان موسي، وكيل وزارة الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، نائبة عن الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحمدي سعيد، مدير عام ثقافة القرية بهيئة قصور الثقافة، وأنور جمال، مدير عام ثقافة قنا، وأحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، و النائبة حنان عبدالمنعم، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم ، أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات  وزارة الثقافة ومحافظة قنا.

242582757_4740106356023693_924133370661315252_n
 

حياة كريمة

المراشدة

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة