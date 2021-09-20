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إنشاء نادى المحامين بكفر الشيخ على مساحة 500 متر لـ10 آلاف محام

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:33 ص
إنشاء نادى المحامين بكفر الشيخ على مساحة 500 متر لـ10 آلاف محام بيان نقابة المحامين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن فراج زعفان نقيب المحامين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، موافقة النقيب العام للمحامين رجائى عطية، على تخصيص قطعة أرض بمدينة كفر الشيخ، لإنشاء نادى للمحامين أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف محام.

 

موافقة النقابة العامة للمحامين لاقامة نادي لمحامي كفر الشيخ
موافقة النقابة العامة للمحامين لإقامة نادي لمحامي كفر الشيخ

وقال نقيب المحامين، إن قطعة الأرض التى تم الموافقة على تخصيصها لإنشاء النادى، تبلغ مساحتها 500 متر، بقيمة 10 ملايين جنيه، مؤكدًا أن النقابة الفرعية فى كفر الشيخ بدأت التحرك لإنهاء استخراج التراخيص، والأوراق اللازمة الخاصة بعملية إنشاء نادى المحامين فى كفر الشيخ، خلال الفترة المقبلة، من خلال تسديد مبلغ 5 ملايين جنيه كدفعة أولى من قيمة قطعة الأرض، تمهيدًا لنقل، وتسجيل الملكية لصالح النقابة.

 

جدير بالذكر أن الطلب المقدم من نقيب المحامى بكفر الشيخ للنقيب العام للمحامين بتخصيص قطعة أرض لإقامة نادى المحامين تضمن عدد من العروض منها مساحة 700 متر سعرها 14 مليون جنيه، ولكن نقابة المحامين بكفر الشيخ اكتفت بمساحة 500 متر بسعر 10 ملايين جنيه، ويتم تسديد 5 ملايين جنيه عند التعاقد وبقية المبلغ تسدد على دفعات بعد التسجيل ونقل الملكية واستخراج التراخيص.


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