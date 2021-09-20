إخلاء عمارة سكنية لتصدعها بسبب أعمال حفر بمركز كوم حمادة بالبحيرة

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض طوق أمني حول العمارة وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة كوم حمادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان العمارة، وتم فرض كردون أمني حول العمارة وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.