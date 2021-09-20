اليوم السابع
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إخلاء عمارة سكنية لتصدعها بسبب أعمال حفر بمركز كوم حمادة بالبحيرة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:48 م
إخلاء عمارة سكنية لتصدعها بسبب أعمال حفر بمركز كوم حمادة بالبحيرة عقار مائل
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت مدينة كوم حمادة بالبحيرة  تصدع عمارة سكنية مكونة من 10طوابق وحدوث ميل  إثر عمليات حفر تجرى بجوارها.
 
 
وقامت الأجهزة الأمنية  بفرض طوق أمني حول العمارة  وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها.
 
كان اللواء أحمد عرفات  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة كوم حمادة.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان العمارة، وتم فرض كردون أمني حول العمارة  وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها.
 
 
وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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ميل عمارة سكنية

محافظة البحيرة

كوم حمادة

الحماية المدنية

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