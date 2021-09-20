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أمين دار الإفتاء: 70% من الفتاوى الصادرة تكون لتساؤلات عن الطلاق

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 10:36 م
أمين دار الإفتاء: 70% من الفتاوى الصادرة تكون لتساؤلات عن الطلاق عمرو الوردانى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء يصدر 5 آلاف فتوى في الشهر بينهم 3800 فتوى عن الطلاق فقط، موضحا أن 70 % من الفتاوى التي تصدر عن دار الإفتاء عن الطلاق.

وأضاف  أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه في لجنة الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء نجد أشياء غريبة وهو ما يمكن أن نسميه التحول الفيروسى للطلاق، متابعا: نحن قادرين أن نتحمل أن الطلاق يزيد في السنة الأولى من الزواج ، وأكثر نسب الطلاق في السنة الأولى وأول ثلاث سنوات .

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء،: بدأت ترفع نسبا لطلاق بعد 33 سنة زواج ، وبعض من يريدون الطلاق سنهم 65 سنة ، فهناك تحول في فكرة الطلاق ، مشيرا إلى أن الطلاق أزمة مجتمع .

 


عمرو الوردانى

دار الإفتاء

الطلاق

اكسترا نيوز

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