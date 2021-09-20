اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:00 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين العملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 20-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.39 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.74 ريال سعودى.
 

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.39 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.13 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 2.94 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.71 ريال سعودي .
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.94 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.
 
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 212.07 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 212.07 ريال

سعر الذهب عيار 22

بنحو 194.39 ريال

سعر الذهب عيار 21

بنحو 185.56 ريال 

سعر الذهب عيار 18

بنحو 159.05 ريال 

سعر الذهب عيار 14

بنحو 123.71 ريال 

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,595 ريال

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

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