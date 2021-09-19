أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 19-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.74 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات فى مصر فشهدت فى أولى أيام الأسبوع للبنوك الأحد، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلاء بدء التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.38 للشراء، 18.60 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.40 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.15 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.94 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.72 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 211.58 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: