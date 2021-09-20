اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استغرقت 6 ساعات…

«طوارئ طنطا الجامعى» تنقذ يد شاب من البتر بعد انزلاق كفه فى المفرمة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:43 م
«طوارئ طنطا الجامعى» تنقذ يد شاب من البتر بعد انزلاق كفه فى المفرمة «طوارئ طنطا الجامعي» تنقذ يد شاب من البتر بعد انزلاق كفه في المفرمة
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح فريق طبى بمستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا فى إجراء جراحة دقيقة لإصلاح كف يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن دخلت بالكامل مفرمة لحوم، وذلك خلال عملية ناجحة استغرقت 6 ساعات.
 
أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة بنجاح، مشيرًا إلي أن مستشفى الطوارئ الجامعى تستقبل حالات الحوادث على مدار الساعة وتخدم محافظات الدلتا الخمس.
 
أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الشاب حضر للمستشفى ويده اليمنى حتى منتصف الساعد داخل مفرمة لحم، وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بقسمى الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبى من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير، كما تم استدعاء فريق من الدفاع المدني.
 
وأضاف عميد كلية الطب بطنطا، أن رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء على أبو الدهب نجحوا خلال ثلاث ساعات فى استخراج يد الشاب من المفرمة باستخدم صاروخ كهربائي لتقطيع المفرمة واستخراج يده من داخلها، والحفاظ عليها وتجنب وصول حرارة التقطيع لليد ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.
 
وقال الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام علي مستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا، أنه فور نجاح فريق الدفاع المدني من استخراج كف اليد من المفرمة تم إجراء جراحة عاجلة للمريض استغرقت 3 ساعات، تم خلالها توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكه وتثبيت عظام كف اليد والأصابع وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وحياكة الجلد ومتابعة كفاءة الدورة الدموية وعاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.
 
وأكد "الشبيني" تجاوز المريض لمراحل الخطر واستقرار حالته تمامًا، حيث يتلقى الرعاية الطبية بعنابر جراحة التجميل بالدور الرابع بمستشفى الطوارئ الجامعى.
 
ضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل الدكتور سمير غرابة "مدرس جراحة التجميل"، ومحمد الغزالى "مدرس مساعد تجميل"، وعلى عطا "طبيب مقيم"، وعبد الخالق سلام"طبيب مقيم"، تحت إشراف الدكتور إيهاب زايد رئيس قسم جراحة التجميل، ومن قسم العظام أحمد ناجى، تحت إشراف د الدكتور أسامه عبد الوهاب رئيس قسم العظام، ومن قسم التخدير الدكتوره ريهام ذكي، والدكتوره رغده محمد، تحت إشراف الدكتور أيمن عيد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، ومن التمريض سناء حماد، وجهاد محمد، وميرفت الاشقر، وسارة مسعد.
 

مستشفي طنطا

مفرمة لحوم

انقاذ شاب

اخبار طنطا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراء 650 حالة دعامة وقسطرة لمرضى القلب خلال شهر بمستشفى طنطا التعليمى

الأحد، 05 سبتمبر 2021 11:34 ص

إنهاء قوائم الانتظار لحالات زراعة القوقعة بمستشفى طنطا التعليمى بنسبة 100%

الخميس، 02 سبتمبر 2021 11:19 ص

إنقاذ طفل من شلل العصب السابع فى الوجه بـمستشفى طنطا الجامعي

الأحد، 29 أغسطس 2021 12:13 م

جراحة نادرة بمستشفيات طنطا الجامعية.. تحويل السبابة لإبهام بيد طفل عمره عامين

الجمعة، 02 يوليه 2021 10:14 م

جراحة نادرة.. زرع شريان صناعى أسفل الكلى لمريض بمستشفى طنطا التعليمى

السبت، 26 يونيو 2021 01:34 م

استقبال وعلاج 1530 سيدة بمبادرة "صحة المرأة" بـمستشفى طنطا التعليمى

الجمعة، 25 يونيو 2021 04:13 م

قسطرة شريانية تنقذ حياة مريضة من نزيف حاد بـ"مستشفى طنطا التعليمى"

الجمعة، 18 يونيو 2021 01:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة