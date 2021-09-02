واشنطن تطالب بإقامة حكومة شاملة فى أفغانستان تتضمن تمثيلا للنساء

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستبقى ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني لأفغانستان ولدينا شركاء على الأرض للمساعدة في ذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزارة الخزانة الأمريكية وفرت ترخيصا خاصا لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، بإقامة حكومة شاملة في أفغانستان تضمن تمثيلا للنساء وتكافح الإرهاب.

وفى وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان، وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.