اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 04:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 66 شخصاً وإصابة العشرات جراء فيضانات فى النيجر

الخميس، 02 سبتمبر 2021 08:20 م
مصرع 66 شخصاً وإصابة العشرات جراء فيضانات فى النيجر فيضانات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 66 شخصا حتفهم جراء السيول الناجمة عن هطول أمطار فى عدد من المحافظات فى النيجر، كما تسببت الفيضانات فى إصابة 60 آخرين، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 

ونقلت وكالة الأنباء النيجرية، عن الدفاع المدنى النيجرى أن السيول الجارفة تسببت أيضا فى تدمير مئات المنازل والمنشآت وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وتتسبب الأمطار الغزيرة التى تشهدها النيجر سنويًا بين شهرى يونيو وسبتمبر فى كثير من الأحيان فى حدوث فيضانات.

 

والعام الماضى، تسببت الفيضانات التى شهدتها دولة النيجر الواقعة فى غرب أفريقيا والتى اعتبرتها السلطات فيضانات استثنائية فى هذا العام فى إجبار 226 ألف شخص للهجرة من منازلهم فيما أسفرت عن وفاة 45 شخص.

 

ووفقا "لأفريقيا نيوز" يفيض نهر النيجر بنسب استثنائية بعد أيام من هطول أمطار غزيرة كانت المنطقة الغربية فى النيجر هى الأكثر تضرراً من الفيضانات التى أغلقت العاصمة نيامي، ودمرت مزارع الأرز المحلية ولقى 45 شخصًا على الأقل حتفهم وأجبرت المياه أكثر من 226 ألفا على ترك منازلهم.

 

ولفت التقرير إلى أن هناك عوامل ساهمت فى الفيضانات الهائلة، مثل التآكل المهم للتربة حول نيامى وإزالة الغابات على ضفاف النهر لإنتاج الفحم الحجرى والحطب، كل هذا يجعل المنحدرات شديدة السيلان ، وتتدفق كميات كبيرة من المياه.

 

وأشار التقرير إلى أن أفضل طريقة لمواجهة أضرار الفيضانات المدمرة هى إعادة التشجير: زراعة أشجار جديدة على الضفاف التى أزيلت منها الغابات.

 

 

 


مصرع 66 شخصاً

فيضانات

النيجر

أخبار النيجر

سيول النيجر

أمطار النيجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة