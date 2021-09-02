محافظ شمال سيناء يصدق على تخفيض مجموع القبول بأولى ثانوى عام 5 درجات

شمال سيناء - محمد حسين

صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على نزول مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام خمس درجات ليصبح القبول بها (215) درجة لجميع الطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لهذا العام .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه قدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم المذكرة الخاصة بذلك للمحافظ الذى صدق على اعتماد التخفيض.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية، وأعلن أن المحافظة أدى الامتحان بها 8809 طلاب، أدى الامتحان منهم 8485 طالبا، وبلغت النسبة العامة للنجاح 82.1%، واشترك في المركز الأول 15 طالبا جميعهم حصل على 280 درجة.