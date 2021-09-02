عظيمات مصر بالفيوم ملوك الحرف.. رحلة داخل أجمل منتجات عروس البحر المتوسط

الإسكندرية - أسماء على بدر

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له متابعة لفعاليات معرض المنتجات اليدوية لأبناء محافظة الفيوم بمقر نادى السيارات فى ميامى بالإسكندرية والذى تضمن تشكيلة كبيرة ورائعة من المنتجات اليدوية من الخزف والخوص وسجاد الحرير الطبيعي والكروشيه والمفارش والخرز والكريستال وغيرها من المنتجات اليدوية ذات الجودة العالية.

وشاركت لجنة المرأة ذات الإعاقة في معرض المنتجات اليدوية المقام في مدينة الاسكندرية والتي شاركت بمنتجات الكروشيه والخرز والكريستال والإكسسوارات الحريمي والمفارش والبياضات وغيرها من المنتجات اليدوية ذات الجودة العالية.

وقالت مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم في تصريح لـ اليوم السابع إن مشروع إرادتي الذي تنفذه اللجنة يدعم عددا كبيرا من الفتيات ذوي الإعاقة اللاتى لديهن مواهب العمل اليدوي وذلك من خلال توفير قروض ميسرة لهن ويتم تسويق المنتجات التي يقمن بإنتاجها.

وأضافت مقرر اللجنة أنهم يبذلون جهودهم لدعم تسويق منتجات الفتيات في المعارض الكبيرة مثل معرض ديارنا ومعارضنا وغيرها من الفعاليات التي يتم تنظيم معارض فيها وهو ما يدعم تسويق تلك المنتجات الجيدة ويتم بيع المنتجات وتسليم الفتيات العوائد المالية وقيمة البيع لهن وهو ما يدعم استمرارهن في العمل حيث تم رفع سقف القروض الميسر من ألفين جنيه الي 10 آلاف جنيه للفتاة الواحدة لكي يدعم نشاطهن الإنتاجي.

كما تابعت كاميرا اليوم السابع مشاركة فتاة حديثة التخرج من خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية قدمت من محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات معرض المنتجات اليدوية المخصص لأبناء محافظة الفيوم وقدمت تشكيلة رائعة من منتجات الخزف اليدوي المتميز والذي تشتهر به قرية تونس التابعة لمحافظة الفيوم.

وقالت جهاد، إنها شاركت في المعرض بمنتجات الخزف حبا في هذا المجال حيث بدأت هوايتها في اللعب بالصلصال والخزف في سن السابعة وتطورت لديها الموهبة من خلال الالتحاق بدورات للتدريب على صناعة الخزف باحترافية حتى أصبحت لديها الخبرة الكافية فى عمل ورش متخصصة في صناعة الخزف.

وأضافت جهاد أنها أنشأت ورشة كبيرة لصناعة الخزف وتقوم بتدريب الأطفال صغار السن على صناعة الخزف حيث تقوم بإنتاج تشكيلات كبيرة من الخزف بدقة متناهية حيث تلقت تدريبها على يد مدربتها الفنانة إيفلين التي اسست مدرسة لتعليم الفتيات صناعة الفخار والخزف.