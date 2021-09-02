"ديلى اكسبرس" .. التوصل لحقنة تؤخذ مرتين سنويا لخفض نسبة الكوليسترول بالدم

كتبت أمل علام

يمكن للكوليسترول أن يمهد الطريق لعدد من المضاعفات الصحية الخطيرة، ولكن على الرغم من تداعيات الحالة التي تهدد الحياة، لا توجد خيارات كثيرة للمساعدة في إدارتها بشكل فعال، ومع ذلك، قد يؤدي دواء جديد إلى تحسين النتائج بشكل كبير لمن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وأوضح موقع "ديلى اكسبرس"، إن حقن Inclisiran هو علاج يتم تناوله عن طريق الحقن مرتين سنويًا لإزالة الكوليسترول الضار من الدم.

تشيرالتقديرات إلى أن أكثر من شخصين من بين كل 5 أشخاص في إنجلترا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بمجموعة متنوعة من أمراض القلب المختلفة التي تهدد الحياة، "الكوليسترول الضار" عند المستويات المرتفعة، عند اكتشافه لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بحلول سن 75 عاما، يصف الأطباء حاليًا أدوية الستاتينات المخفضة للكوليسترول للأفراد في منتصف العمر الذين تزيد أعمارهم عن متوسط مستويات LDL، ومع ذلك، يمكن لعقار جديد "يغير قواعد اللعبة" أن ينقذ ما يصل إلى 30 ألف شخص في غضون العقد المقبل.

تستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، لإطلاق العلاج للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم والذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

سيتم إعطاء الحقنة تحت الجلد لخفض مستويات الكوليسترول الضار في مرضى فرط كوليسترول الدم أو اضطراب شحميات الدم المختلط.

وأضاف الموقع، إنه من المتوقع أن يساعد الدواء في منع 55 ألف نوبة قلبية وسكتات دماغية، وأن يساعد في إنقاذ عشرات الآلاف من الأشخاص من الموت المبكر.

قال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ، إنه على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على نتائج القلب والأوعية الدموية للدواء، إلا أنه يعتبر فعالًا من حيث التكلفة لدى الأشخاص الذين عانوا سابقًا من آثار القلب والأوعية الدموية.

كما دعت هيئة الرقابة الصحية إلى أن العقار أثبت فعاليته في علاج الأفراد الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

قال نائب الرئيس التنفيذي ومدير مركز تقييم التكنولوجيا الصحية في المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، "يمثل Inclisiran عامل تغيير محتمل للعبة في منع آلاف الأشخاص من الموت المبكر بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، "لذلك يسعدنا أن نكون قادرين على التوصية به كخيار فعال من حيث التكلفة على هيئة الخدمات الصحية البريطانية، مضيفا، إنه يمكن أن تشهد الصفقة ما يصل إلى 300 ألف شخص يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو اضطراب شحوم الدم المختلط والذين سبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يتلقون الدواء على مدى السنوات الــ3 المقبلة.

وأضافت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية بهيئة الخدمات الصحية البريطانية تلتزم NHS باستخدام أحدث العلاجات لإنقاذ حياة المرضى وتحسينها، مضيفة، لا تزال أمراض القلب من أهم الأمراض القاتلة، لذا فمن الرائع أن نمتلك الآن علاجًا فعالًا ومناسبًا لأولئك الذين يعيشون مع ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير.

"هذه الصفقة الرائدة عالميًا لإطلاق inclisiran ستنقذ الأرواح وتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من الاستفادة من هذه الحقن.

وقالت هيئة الصحة العامة بإنجلترا، إن الدواء سيتم طرحه على نطاق غير مسبوق، لأنه كان قادرًا على الحصول على الدواء بسعر فعال من حيث التكلفة.

وأوضح الموقع، إن الكوليسترول مادة دهنية تنتقل في مجرى الدم، وغالبًا ما تترك رواسب في الشرايين.

لسوء الحظ، فإن العلامات التي تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم لديك تبدأ فقط في الظهور عند ظهور مضاعفات خطيرة بالفعل، نظرًا لأن الرواسب الدهنية تتراكم في الشرايين وتسبب انسدادًا، فقد يبدأ الأفراد في الشعور بألم أو آلام في الصدر أو ذبحة صدرية.

قال جول باين، الرئيس التنفيذي لجمعية القلب البريطانية للكوليسترول: "إن ارتفاع الكوليسترول شائع جدًا وسبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن قلة الأعراض تعني أن أول علامة على المشكلة غالبًا ما تكون نوبة قلبية.

تهدف الصحة العامة بانجلترا Health UK إلى إنقاذ الأرواح والحفاظ على تماسك العائلات، وترحب بهذا الدواء المبتكر الجديد كأداة إضافية في درع ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة لمعظم الناس، فإن الخطوة الأولى نحو خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة هي تقليل تناول الدهون المشبعة.

وتنصح بتناول المزيد من الألياف والخضروات والتى يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة مستويات الكوليسترول."