دراسة جديدة تكشف: الإفراط في السكر يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

وجدت دراسة حديثة أنه يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق الاستغناء عن نوع واحد من الطعام، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

تنجم أمراض القلب عن انسداد أو إبطاء تدفق الدم بسبب تراكم الأنسجة الدهنية في الشرايين، وتنصح دراسة جديدة بالاستغناء عن نوع واحد من الطعام الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحالة تهدد الحياة.

كشفت الدراسة عن أن قطع 20 % من السكر من الأطعمة المعلبة و40% من المشروبات يمكن أن يمنع 2.48 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

توضح الدراسة أن استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة والأمراض مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي للوفاة.



اضرار السكريات

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي المشارك فى الدراسة عميد كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس الأمريكية إن "السكر هو أحد أكثر المواد المضافة وضوحًا في الإمدادات الغذائية لتقليلها إلى كميات معقولة، مشيرا إلى أن النتائج تؤكد أن خفض السكر يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة".

ونظرت دراسة أخرى نشرت في JAMA Internal Medicine في الآثار الضارة للسكر المضاف على القلب، والتى وجدت ارتباطًا بين اتباع نظام غذائي عالي السكر وزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب، لذلك وبشكل أساسي، كلما زاد تناول السكر المضاف، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يرفع ضغط الدم ويزيد من الالتهابات المزمنة وكذلك تسوس الأسنان، وكلاهم يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي حين أن هذا الرابط لا يزال خاضعًا للبحث، فهناك أدلة كافية تربط تسوس الأسنان بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يوصي أطباء الأسنان والقلب بتقليل استهلاك السكر وإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان بانتظام لمكافحة هذا الخطر.