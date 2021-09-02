جهاد ابنة الفيوم تبدع بصناعة الخزف وتعرض منتجاتها بمعرض الصناعات اليدوية بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

"جهاد" فتاة حديثة التخرج من كلية الآداب قسم لغة فرنسية، قدمت من محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات معرض المنتجات اليدوية المخصص لأبناء محافظة الفيوم، وقدمت تشكيلة رائعة من منتجات الخزف اليدوى المتميز والذي تشتهر به قرية تونس التابعة لمحافظة الفيوم.



جهاد ابنة الفيوم تعرض منتجاتها

وقالت جهاد، لليوم السابع، إنها شاركت في المعرض بمنتجات الخزف حبا في هذا المجال، حيث بدأت هوايتها في اللعب بالصلصال والخزف في سن السابعة وتطورت لديها الموهبة من خلال الالتحاق بدورات للتدريب على صناعة الخزف باحترافية حتى أصبحت لديها الخبرة الكافية في عمل ورش متخصصة في صناعة الخزف.

وأضافت جهاد، أنها أنشأت ورشة كبيرة لصناعة الخزف وتقوم بتدريب الأطفال صغار السن على صناعة الخزف حيث تقوم بإنتاج تشكيلات كبيرة من الخزف بدقة متناهية، حيث تلقت تدريبها على يد مدربتها الفنانة ايفلين التي أسست مدرسة لتعليم الفتيات صناعة الفخار والخزف.