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إيبارشية حلوان للأقباط الأرثوذكس: لم يصلنا تعليمات حول إغلاق الكنائس

الخميس، 02 سبتمبر 2021 07:15 م
إيبارشية حلوان للأقباط الأرثوذكس: لم يصلنا تعليمات حول إغلاق الكنائس صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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قال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو إن قداسة البابا تواضروس الثانى لم يرسل حتى الآن أى تعليمات أو تنبيهات للكنائس بشأن الإغلاق أو وقف القداسات. 
 
 
وتابع فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن كل إيبارشية تتعامل وفق ظروفها التى تخصها فى حالة ظهور حالات إصابة، وتتبع الإجراءات الاحترازية التى تراها مناسبة. 
 
وأوضح أن إيبارشية حلوان والمعصرة و 15 مايو والتبين تتبع كل الإجراءات الاحترازية من بداية دخول الكنيسة وقياس درجات الحرارةوتوفر ماكينة التعقيم وتوفر المعطر الكحولى ومنع الدخول بدون كمامة. 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين

فيروس كورونا

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