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أستاذ باطنة: دلتا يشبه باقى السلالات واللقاح مهم مع الإجراءات الاحترازية

الخميس، 02 سبتمبر 2021 01:10 م
أستاذ باطنة: دلتا يشبه باقى السلالات واللقاح مهم مع الإجراءات الاحترازية د شمردن عز الدين
كتبت أمل علام

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قال الدكتور شمردن عز الدين سيد بازيد، أستاذ الباطنة والكبد بجامعة جنوب الوادى، إن الدراسات أثبتت إن سلالة دلتا مختلفة عن السلالات الأخرى في سرعة الانتقال بين الأشخاص، كما أنها تؤثرعلى الأطفال 

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

 وأضاف في تصريح خاص لــ" اليوم السابع" إن سلالة دلتا مثل باقى سلالات كورونا من حيث شدة المرض، موضحا، إن الأطفال تظهر عليهم على شكل دور برد، موضحا إنه لا توجد أبحاث أو دراسات تؤكد إن سلالة دلتا أقوى من غيرها من السلالات، مؤكدا إن سلالة دلتا فى الحالات الشديدة تستدعى الرعاية المركزة مثل باقى السلالات.

وأشار إلى إنه لا توجد دراسة تؤكد زيادة عدد الوفيات عن باقى السلالات الأخرى، مضيفا، إن دلتا أسرع في الانتقال وتصيب الأطفال ولكنها ليست أكثر شدة عن باقى السلالات الأخرى.

وقال، إن التطعيم ضروري لأنه يقلل من نسب الإصابة حتى إنه إذا أصيب الشخص بعد التطعيم يكون المرض أقل حده.

وأضاف، إن ارتداء الماسك ضرورى وكذلك التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية، موضحا إنه لم تظهر في مصر مضاعفات خطيرة ناتجة عن تناول اللقاح حتى الآن حيث أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة.

لقاحات فيروس كورونا واهميتها
لقاحات فيروس كورونا واهميتها

وأضاف، إن جميع أنواع لقاحات كورونا آمنة ومناسبة لمرضى الكبد خاصة أولئك الذين لا يعانون من قصور في وظائف الكبد، ويتم تقييم كل حالة حسب شدة المرض.

اهمية تناول اللقاح

اهمية تناول اللقاح

 


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سلالات كورونا المتحورة

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