"ﻣﺒﺎدرات ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ المواطنين ﻣﺴﺘﻤﺮة" غدا على صفحات اليوم السابع .. وترقبوا أقوى ملحق عقارى

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " ﻣﺒﺎدرات ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ المواطنين ﻣﺴﺘﻤﺮة"، وفيه: ﺣﻤﻠﺔ "ﻣﻌﺎ ﻧﻄﻤﺌﻦ.. ﺳﺠﻞ اﻵن" ﺗﺠﻮب اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ المواطنين ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧا.. ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ ﻃﻔﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف المبكر وﻋﻼج ﺿﻌﻒ وﻓﻘﺪان اﻟﺴﻤﻊ.. وصول 5.1 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺣﻰ اﺳﺘﺮازﻳﻨﻴﻜﺎ وﻓﺎﻳﺰر اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎرى، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد تقرأ

ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻔﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻗﻮة ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ وﻣﻨﺎرﺗﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎور ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﻳﺆﻛﺪ دورﻫﺎ اﻟﺤﻴﻮى ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﺻﺤﺎب المعاشات والمستحقين ﻋﻨﻬﻢ.

ـ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻃﻔﺮة ﻓﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ.. وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ـ ﺗﺮﻗﺒﻮا أﻗﻮى ﻣﻠﺤﻖ ﻋﻘﺎرى ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺘﻰ ﺳﻜﻴﺐ.

ـ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻰ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻠﻘﻰ المكالمة اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ.. ﻓﺮض أى رﺳﻮم ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت.

ـ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ.

ـ تسليم 4000 ﻓﻴﺰا دﻓﻌﺔ أولى و100ألف جنيه مبالغ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﺳﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﻴﺪ