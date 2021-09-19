وزير ليبى يتابع الصعوبات التي تواجه الطلاب الليبيين في القاهرة لحلها

كتب أحمد جمعة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس عبدالحميد الدبيبة، تعليمات تقضي بتشكيل لجنة للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مصر، وفقاً للكتاب المؤرخ يوم الجمعة الماضية، وذلك برئاسة سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

وبحسب بيان صحفى صادر عن مكتب إعلام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، شرعت اللجنة اليوم الأحد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، حيث قام الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بأداء زيارة إلى الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي بالقاهرة رفقة اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع والوقوف عن كثب على المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلاب و سبل حلها بشكل عاجل.

على الصعيد ذاته، التقى الدكتور الغويل مع اللجنة المكلفة من قبل الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الليبية، وذلك لعرض الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى معالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب في الساحة المصرية.

شدد الوزير الليبى على أهمية تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء الليبى وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلات الطلبة الليبيين في الساحة المصرية وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، وتحفيزهم على الاجتهاد للمساهمة في النهوض ببلادهم في المستقبل.

هذا وسيستمر عمل اللجنة المشكلة مع باقي الشرائح من المواطنين الليبيين، بما يساهم بشكل فعال في حل المختنقات التي تواجههم.