محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعداداً لإقامة مهرجان الخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوى والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة فى دورته الـ 25"اليوبيل الفضي"، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار يومى 30 سبتمبر الجارى وأول أكتوبر القادم بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبى الخيول العربية والأصيلة.

اطمأن المحافظ على انتظام أعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعى لتهيئتها أمام الخيول المشاركة فى مضمار السباق وفعاليات المهرجان موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة إقامة حفل ختامى للمهرجان بمشاركة شباب الجوالة وتقديم فقرات رياضية وألعاب نارية ، مؤكداً على ضرورة حسن التنظيم وإستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة .

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية فى مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة وزارة الصحة والسكان "معاً نطمئن.. سجل الآن" والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع المحافظات لتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص وتلقى لقاح فيروس كورونا فى نفس اليوم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وإستمع المحافظ لشرح تفصيلى من الطبيب المسؤول عن الحملة عن جاهزية السيارة المشاركة فى الحمله وطريقة تسجيل المواطنين لبياناتهم على الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg ثم الدخول للمكان المخصص بديوان مجلس المدينة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك وسط الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف السيارات العامة ومحطات القطارات بهدف الوصول الى أكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات فى أسرع وقت ، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتجهيز عدد 11 سيارة موزعة على مراكز ومدن المحافظة ومزودة بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الانترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى ونقلهم للمراكز المخصصة لتلقى اللقاح.

أكد محافظ الشرقية ان الدولة تولى إهتماماً كبيراً بصحه المواطنين وتسعى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، فى ظل جائحة كورونا وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، للحد من انتشاره وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضية والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام.



أرض الفروسية