محافظة القاهرة تنقل أكثر من 1500 أسرة من عزبة أبوقرن لوحدات مفروشة بالسلام

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إخلاء ونقل أكثر من 1500 أسرة حتى الأن من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، وتسليم المستحقين وحدات مفروشة بالكامل بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال تفقدها أعمال النقل والإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.