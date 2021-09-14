محافظة القاهرة تنقل 1120 أسرة من عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة بالسلام

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 1120 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات سكنية مفروشة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.



وأضافت نائب محافظ القاهرة، خلال تفقدها أعمال إزالة المنطقة العشوائية، أنه تم إزالة 350 عقارا، مشيرة إلى أن كل أسرة يتم نقلها لمدينة معا بالسلام، تتسلم وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.



وتم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4750 أسرة مستحقة، و يتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.



وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة، حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات، وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .

















