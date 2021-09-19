اليوم السابع
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كيف تستعلم عن خدمات بطاقات التموين إلكترونيا؟

الأحد، 19 سبتمبر 2021 12:00 ص
كيف تستعلم عن خدمات بطاقات التموين إلكترونيا؟ بطاقات تموين ،
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن الدخول على موقع دعم مصر  ومعرفة الإجراءات التي تمت في الطلب الذى سبق وتقدم به للحصول على خدمة من خدمات بطاقات التموين سواء  استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد أو بطاقة تموين جديدة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين.


"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب للحصول على خدمات بطاقات التموين إلكترونيا.

ـ بمجرد الدخول على موقع "دعم مصر" يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ الضغط على "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن حالة الطلب .

ـ تابع التعليمات.


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التموين

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