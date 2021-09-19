كل ما تريد معرفته عن حركة أسعار السلع وفق تقرير الغرف التجارية

كتب أحمد حمادة

كشف الاتحاد العام للغرف التجارية عن التقرير الشهرى لأسعار السلع بالسوق المصري خلال شهر أغسطس الماضى .

ما أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي ؟

كانت أبرز التغيرات في أسعار السوق ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم حيث ارتفعت أسعار اللحم الكندوز البلدي بحوالي 8% بينما ارتفع سعر البتلو بحوالي 7%، واللحم الضأن بحدود 7%، مقارنة بالشهر السابق.

ماذا عن أسعار الدواجن والبيض ؟

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 8% كما أنخفضت أسعار بيض المائدة بحوالي 11%.

ماذا حدث في أسواق الفاكهة والخضروات ؟

شهدت أسعار الفاكهة تباينا بين انخفاض في سعر بعض أنواع الفاكهة الموسمية مع زيادة المعروض منها نتيجة زيادة حجم الانتاج و المعروض بنسب تتراوح بين 10 الي 20 % وارتفاع في أنواع أخري تراوح بين 5 الي 10%، كما شهدت الأسواق ارتفاعا في اسعار بعض أنواع الخضر الطازجة والتي بدأت في التراجع خلال الاسبوع الأول من الشهر الجاري مثل الليمون و الطماطم والتي تراجعت أسعارهم بشكل كبير بعدما سجلا ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي .

ماذا عن المنتجات الخاصة بالمداس ؟



التقرير توقع انخفاض لأسعار الملابس والمتجات الجلدية والأحذية مع انطلاق سلسلة معارض أهلا مدارس والتي تنطلق تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والغرف التجارية بكافة أنحاء الجمهورية.