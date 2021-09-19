اليوم السابع
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الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:50 م
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ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

الأحد، 19 سبتمبر 2021 10:26 م
ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط لحوم فاسدة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط بقيادة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين وتموين رأس البر بضبط 185 كيلو (اللحوم المتبلة والدواجن المتبلة والكبدة المستوردة والمصنعات) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

تم تحرير المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

 

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وسيطرتها على الاسواق وبتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى.


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