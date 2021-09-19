رئيس جامعة جنوب الوادى: الانتهاء من 29% من إنشاءات الجامعة الأهلية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رؤية متميزة، وهى الاستفادة من الأراضى المخصصة للجامعات الحكومية في الظهير الصحراوى لبعض المدن، والأراضى غير المتاحة للجامعات الحكومية، واستغلال تلك المساحات في إنشاء جامعات أهلية.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزير التعليم العالى بادر بإنشاء مكتب وتنسيق لهذه الجامعات الأهلية، وتم بدء العمل على إنشاء جامعة جنوب الوادى الأهلية في الأول من مارس 2021 وهى مقامة على 41 فدانا.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى أنه تم حاليا البدء في إنشاء 10 مبانى تابعة لجامعة جنوب الوادى الأهلية ، وتم الانتهاء من 29 % من الإنشاءات بتلك الجامعة، لافتا إلى أنه من المتوقع بدء الدراسة فيها العام الدرلسى 2022 – 2023 .