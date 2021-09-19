حياة كريمة بالمنيا.. المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات قرية جزيرة شارونة بمغاغة

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 18 قطاع بقرى مركز مغاغة.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، محمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي والجهات المعنية.

تابع المحافظ خلال جولته، الاعمال الانشائية للمجمع الزراعي بجزيرة شارونه والمقام على مساحة 350متر وبتكلفة 5 مليون، كما تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية شارونه بتكلفة تصل إلي 12 مليون جنيه وكذلك الأعمال الإنشائية لمدرسة شارونه 4 و الأعمال الإنشائية لمدرسة شارونه 2 بإجمالي تكلفة 5 مليون جنيه .

كما تابع "القاضي" سير العمل بمكتب تموين شارونه ومدرسة الفصل الواحد وتفقد الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات شارونه بتكلفه 10 مليون والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون ( المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدنى / الشهر العقارى / المجلس الشعبي المحلى ) ، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات.

وتابع محافظ المنيا خلال جولته، الأعمال الإنشائية لمحطة معالجه شارونه ، مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وسوف تصل لجميع المواطنين ، مشددا على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية.

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، موضحا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.



إنشاء مدارس



محافظ المنيا