تعرف على عقوبة أستاذ جامعى بالمنوفية كتب عبارة "القاضية ممكن" بامتحان كلية الهندسة

المنوفية - محمد فتحى

أسدل الستار على نتيجة التحقيقات فى واقعة استخدام أستاذ جامعى بقسم الهندسة المعمارية فى كلية الهندسة بجامعة المنوفية عبارة "القاضية ممكن" فى امتحان مادته، والتى أخذها اقتباسا من المذيع التونسى عصام الشوالى فى مباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى حصل فيها النادى الأهلى على البطولة التاسعة بتسديدة اللاعب محمد مجدى قفشة.

وجاءت نتيجة التحقيقات بتوجيه عقوبة اللوم للأستاذ الجامعى هشام حسان، ووافق الدكتور عادل مبارك على قرار العقوبة لما بدر من الأستاذ الجامعى فى سؤال بالامتحان.

يذكر أن عددًا من الطلاب تقدموا بشكاوى ضد الأستاذ الجامعى بسبب استخدامه عبارة "القاضية ممكن" فى امتحان مادته، وقرر عميد كلية الهندسة إحالة الأستاذ الجامعى للتحقيق، مؤكدا أن الأستاذ خانه التعبير وأن مثل هذه العبارات تفرق وتحدث فتنة، ولذلك كان لابد من التحقيق فى الواقعة.

وكان نص السؤال كالآتي: "لم تعد عبارة القاضية ممكن مجرد تعليق رياضي، بل تحولت إلى مصطلح يستخدمه الشباب للتعبير عن كل ما يحدث فى اللحظة الأخيرة وقلب الموازين، كما فعل هدف اللاعب الشهير محمد مجدى أفشة فى الدقيقة 85 من نهائى دورى أبطال أفريقيا ما أدى إلى تتويج بطل القرن الأهلى بلقبه التاسع، وعلى الرغم من مرور شهور على المباراة، إلا أن العبارة خلدت على مواقع التواصل الاجتماعى بالرسوم الهزلية والتعليقات، ووصلت إلى الشعار الذى أنشأه أحد استوديوهات الشعارات فى مصر، كما هو موضح فى مربع 10×10 سم، صمم شعارًا من إبداعك الخاص، باستخدام مجموعة ألوان، تحتوى على اللون الأحمر مع ذكر مجموعة اللون المستخدمة إذا كانت مكملة أو متشابهة أو ثلاثية، للاحتفال بهذه المناسبة، وأن يحتوى التصميم على عبارة (Elkadia Momken) بالعربية.