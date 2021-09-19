ترفيق 90 منزلا بقرى بشاير الخير فى الوادى الجديد بتكلفة 23 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بمشروع الجذب السكاني بمركز الخارجة بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 23 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي لمنازل القرية بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وشبكة طرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء داخلية بتكلفة مليون جنيه.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، فى تصريح صحفى ، اليوم الأحد، إن القرية الثانية شمال مدينة الخارجة بمشروع الجذب السكاني تتضمن إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من نسبة 90 % من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، فيما انتهت المديرية من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية.

وأضاف مدير الاسكان، أن المديرية أنهت ترفيق القرية من خلال حفر بئرين زراعيين بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتوريد شبكات ري مطور وحديث بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، لاستصلاح الأراضي المخصصة للمنتفعين من هذه القرية بمساحة 500 فدان، كما جرى تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار الجوفية بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، تنفذ مشروع الجذب السكاني في مركز الخارجة من خلال 4 قرى بواقع 3 قرى شمال مدينة الخارجة تسمى "بشاير الخير" والقرية الرابعة في منطقة "أبو طرطور" غرب المدينة بجوار مشروع الفوسفات بالمنطقة.

وكان محافظ الوادي الجديد عن التنسيق مع الوزارات المعنية بالتنمية الزراعية وإقامة المجتمعات العمرانية خطة لجذب ما يقرب من توطين عشرة آلاف مواطن ارتفع مع مرور الوقت إلى 100 ألف مواطن من مختلف محافظات مصر التي ليس لديها ظهير زراعي أو صحراوي. بهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمحافظة الوادي الجديد التي تحتاج إلى آلاف البشر لتعميرها، مع إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر وتفريغ الكثافات في وادي النيل والدلتا.