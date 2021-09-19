بطل العالم بالكيك بوكسينج: بدأت الرياضة وعمرى 6 سنوات وربنا كرمني بمحبة الناس

كتب محمد عبد المجيد

قال العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت الحاصل على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، إنه يبلغ 42 عامًا، وبدأ الرياضة وهو في الـ 6 من عمره، ووالده أول من شجعه على ممارسة الرياضة والكونغ فو في البداية.

وأضاف الحاصل على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، خلال تواجده ضيفا، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، قائلًا: "شهادتي مجروحة عن دعم القوات المسلحة لي، فالدعم كان من أول دخولى المؤسسة العسكرية، وسماحهم لي للسفر خارج مصر في تجربة فريدة من نوعها، ومنحوني ثقة كبيرة"، مؤكدًا: "المصريون لم يخذلوني، وتعرضت للإصابة وسمعت صيحات المصريين يهتفون من أجلى، ما حمسني للاستمرار ومواصلة المباراة رغم الإصابة".

وأشار العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت الحاصل على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، إلى أنه كان أول طالب بالكلية الفنية العسكرية يتم السماح له في القوات المسلحة بالسفر إلى خارج مصر للمشاركة في بطولة رياضية، قائلا "ربنا كرمني بمحبة الناس.. وصيحات المصريين دفعتني لاستكمال المباراة رغم إصابتي"، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الشخصي رئيس إنسان ودعم لكل مصري.

ويمتلك العقيد أركان حرب محمد عبده أبو ستيت سجلًا رياضيًا مميزًا حيث حقق بطولة العالم للهواة في لعبة الكيك بوكسينج 6 مرات، كما نجح صاحب الـ42 عاما من الحصول على بكالوريوس هندسة وبكالوريوس علوم عسكرية وماجستير في الهندسة الميكانيكية وعلى الدكتوراه في التحكم الحراري في الأقمار الصناعية.