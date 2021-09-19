اليوم السابع
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انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد دون إصابات

الأحد، 19 سبتمبر 2021 08:09 م
انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد دون إصابات القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد.


وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الاخبارية، اليوم الأحد - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت في حي التجار بمنطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد.


وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وفى السياق نفسه، دمرت الاستخبارات العسكرية العراقية وكرا لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان اليوم الأحد - أنه ضمن مهامها لتعقب وملاحقة فلول تنظيم (داعش) الارهابي والوصول الى اوكارهم، واستنادا الى معلومات دقيقة، تمت مداهمة أحد أوكار التنظيم الذي يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية، والاستيلاء على أعتدة وتجهيزات بمنطقة الصكار في صحراء الرطبة بالانبار.
وأشارت إلى أن عناصر الاستخبارات قامت بتدمير الوكر ومحتوياته بالكامل.

 

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